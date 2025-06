Meloni tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo

Tutti noi abbiamo accolto con speranza e fiducia l’annuncio di una tregua tra Israele e Iran, un passo verso la stabilità regionale. La premier Meloni sottolinea come il quadro internazionale sia in continua evoluzione e invita alla prudenza e al dialogo, mentre si prepara al prossimo Consiglio europeo. Un momento cruciale per rafforzare le alleanze e cercare soluzioni durature.

"Lo scenario continua a cambiare come sapete, il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua tra Israele e Iran che tutti abbiamo accolto con favore e ottimismo". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato nella replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo

In questa notizia si parla di: meloni - tutti - abbiamo - accolto

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Primo Ministro slovacco, @RobertFicoSVK. È stato un incontro molto produttivo nel quale abbiamo avuto un ampio scambio di vedute sui temi della competitività europea, soffermandoci sul settore dell’auto, sulle tecnologie in Vai su X

Emmanuel Macron arriva a Palazzo Chigi puntuale, accolto da Giorgia Meloni con sorrisi distesi, strette di mano prolungate e un gesto di reciproca cortesia che non sfugge ai fotografi. Dopo mesi di tensioni e schermaglie, la premier prova a sdrammatizzare l’ Vai su Facebook

Meloni, tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo; Meloni, tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo; Meloni, tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo.

Meloni, tutti abbiamo accolto la tregua con ottimismo - "Lo scenario continua a cambiare come sapete, il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua tra Israele e Iran che tutti abbiamo accolto con favore e ottimismo". Segnala ansa.it

Meloni: “La penso come i romani: i vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra” - Nel suo intervento al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ... Si legge su blitzquotidiano.it