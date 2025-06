Meloni | Sulla difesa la penso come i romani | si vis pacem para bellum Ma Schlein | Noi prepariamo la pace

Giorgia Meloni richiama le parole degli antichi romani, affermando che, come si vis pacem, para bellum, noi prepariamo la pace. In un mondo sempre più caotico, la leader insiste sulla necessità di rafforzare la difesa europea senza indebolire la Nato, sostenendo che una colonna europea dell’Alleanza sia la strategia vincente per garantire stabilità e sicurezza. La sua posizione invita a riflettere sull’importanza di un impegno comune in tempi incerti.

Giorgia Meloni difende Trump e si schiera con la Nato. Il "caos" mondiale è "crescente", scandisce nell'Aula di Palazzo Madama, ma "non inizia oggi" e "non è stato generato" dal presidente Usa. E ancora: "Una difesa europea parallela alla Nato sarebbe un errore", serve piuttosto "una colonna europea" dell'Alleanza Atlantica. Il detto degli antichi romani Per spiegare l'approccio improntato alla deterrenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: "Sulla difesa la penso come i romani: si vis pacem, para bellum". Ma Schlein: "Noi prepariamo la pace"

Meloni al Senato: «Sulla difesa la penso come i romani: si vis pacem, para bellum» - Durante il suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha affrontato temi cruciali come la stabilità in Medio Oriente e il ruolo internazionale degli Stati Uniti.

