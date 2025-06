Meloni si schiera a favore del riarmo e della guerra contro la Russia | La penso come i romani ‘si vis pacem para bellum’ - VIDEO

In un contesto di crescente tensione internazionale, Meloni si schiera apertamente a favore del riarmo e di misure dure contro la Russia, lasciando intendere una posizione forte e decisa. La premier, durante le comunicazioni in Senato, ha anche espresso scetticismo nei confronti dell’Unione Europea, evidenziando una linea indipendente e intraprendente. Un passo che potrebbe segnare una svolta significativa nella politica italiana verso i conflitti globali, con conseguenze ancora da valutare.

Durante le comunicazioni in Senato, la premier ha nuovamente fatto capire di stare da parte dell'Ue. Nella giornata di ieri si era detta d'accordo a nuove sanzioni alla Russia Meloni si schiera a favore del riarmo e della guerra contro la Russia. Durante le comunicazioni in Senato, la premier.

In un momento di grande tensione internazionale, Meloni si schiera in modo deciso a favore del riarmo e di un approccio più duro contro la Russia, lasciando intendere una posizione distante dall'Europa.

Ieri, alla Camera, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha fatto quello che in tanti avrebbero dovuto fare da mesi: ha guardato Giorgia Meloni negli occhi e l’ha incalzata, senza giri di parole, sul silenzio dell’Italia di fronte ai crimini di Netanyahu. E con parole chiar Vai su Facebook

Durante le comunicazioni in Senato, la premier ha nuovamente fatto capire di stare da parte dell'Ue.

Nato, la linea di Meloni: sanzioni alla Russia, ma con gli ayatollah si deve negoziare - E poi la spinta per costringere gli ayatollah a negoziare e «impedire che l'Iran diventi ... Secondo ilmessaggero.it