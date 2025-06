Meloni si beffa di Conte e difende i piani sulla difesa | Per non essere subalterni bisogna investire

Nel vivace scambio tra Meloni e Conte, la premier sottolinea l'importanza di investire nella difesa per mantenere la sovranità nazionale. Mentre il leader del M5S critica le spese militari, Meloni risponde con fermezza: "Per non essere subalterni, bisogna investire", richiamando la saggezza dei romani. Un cortocircuito politico che mette in evidenza come la sicurezza sia una priorità imprescindibile per il futuro dell'Italia, ecco perché...

"Mi fa ridere che coloro che dicono che non bisogna aumentare le spese in difesa dicono anche che non dobbiamo essere subalterni", ha sostenuto rivolgendosi al leader del M5S, Giuseppe Conte, chiarendo di ritenere che nel campo della difesa sia necessario agire come i romani: "Se vuoi la pace prepara la guerra". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni si beffa di Conte e difende i piani sulla difesa: “Per non essere subalterni, bisogna investire”

In questa notizia si parla di: difesa - conte - essere - subalterni

"Vorrei tanto essere Conte, ma sono Meloni": la premier attacca il leader M5s sulle spese per la Difesa - In un clima di tensione e ironia, Giorgia Meloni mette nel mirino il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, sottolineando con pungente sarcasmo le differenze tra di loro.

Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump; Conte lancia mobilitazione contro riarmo Ue: “È una follia”. E su Grillo: “Non l’ho più sentito”; Meloni si beffa di Conte e difende i piani sulla difesa: Per non essere subalterni, bisogna investire.

"Vorrei tanto essere Conte, ma sono Meloni": la premier attacca il leader M5s sulle spese per la Difesa - Secondo la presidente del Consiglio sarebbe un errore creare un sistema parallelo a quello della Nato ... Scrive today.it

Conte: “Piano di riarmo di Von der Leyen è sbagliato e privo di razionalità politica. Governanti subalterni a Washington” - 3 litri offerta sulla CX60, "un diesel 'virtuoso' che è tornato a essere interessante per un certo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it