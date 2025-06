Meloni | per me un errore difesa europea parallela a Nato

Giorgia Meloni mette in chiaro la sua posizione sulla difesa europea, sottolineando che un esercito parallelo alla NATO sarebbe un errore. Ricorda che il sistema di sicurezza occidentale si basa sulla collaborazione tra nazioni, non su un’entità militare unica. La sua opinione riflette un approccio pragmatico e realistico, volto a rafforzare le alleanze esistenti senza duplicare gli sforzi. Ma quali sono le implicazioni di questa visione per l’Europa?

Roma, 24 giu. (askanews) – In merito alla questione della difesa europea sollevato dal Pd, va ricordato che “il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato ma non c’è un esercito della Nato”, ci sono eserciti nazionali che collaborano e io “penso sarebbe un errore costruire una difesa europea parallela”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. “Certo, si potrebbe cooperare molto di piĂą e su questo sono d’accordo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

