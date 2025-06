Meloni non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa

Giorgia Meloni ha rassicurato il Parlamento: nessun italiano coinvolto negli ultimi attacchi alle basi USA da parte dell'Iran. Con prontezza e determinazione, il ministro Tajani ha convocato una riunione alla Farnesina, assicurando la massima attenzione e tutela per i nostri connazionali. In un momento delicato, l'Italia si conferma impegnata a garantire la sicurezza e la stabilitĂ internazionale. La premier conclude affermando che...

"Per quanto riguarda i nostri connazionali, appena ricevuto la notizia ( dell'ultimo attacco alle basi americane da parte dell'Iran, ndr) il ministro Tajani, che voglio ringraziare per queste giornate particolarmente complesse, ha convocato subito una riunione alla Farnesina con gli ambasciatori e non risultano italiani coinvolti". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato nella replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, non ci sono italiani coinvolti in attacchi a basi Usa

Attacco Usa all’Iran, Meloni convoca un vertice d’urgenza. Crosetto: “Italiani non coinvolti, militari in sicurezza” - In un contesto di tensione internazionale crescente, l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran ha immediatamente catalizzato l'attenzione dell'Italia.

Meloni convoca una riunione di governo dopo l'attacco di Israele all'Iran. Al vertice parteciperanno anche esponenti dell'intelligence. Tajani: "No italiani coinvolti. Invitiamo al dialogo". E convoca gli ambasciatori italiani nei paesi della regione Vai su Facebook

Meloni alla Camera: "Nessun aereo americano partito da basi italiane, noi non coinvolti in guerra" - La presidente del Consiglio alla Camera dei deputati ha reso le sue dichiarazioni di rito prima del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Come scrive msn.com