Meloni | L' Italia conta di meno rispetto al passato? Giudichino gli italiani

Giorgia Meloni sottolinea come, nel nostro Paese, il vero giudice del suo valore sia il popolo italiano stesso. La politica estera, secondo lei, va oltre le semplici apparenze e le dichiarazioni di circostanza, riflettendo invece sulla reale percezione degli italiani riguardo al ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Quando arriverà il momento, saranno gli stessi cittadini a esprimersi: è questa la vera misura del nostro valore nel mondo.

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "Per me la politica estera non è ‘photo opportunity'. Non penso che posso giudicare io se conto qualcosa, gli unici veramente titolati a giudicare se l'Italia conta di più del passato sono gli italiani e quando verrà il momento ci diranno cosa ne pensano". Lo dice la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, nel corso della sua replica sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: L'Italia conta di meno rispetto al passato? Giudichino gli italiani

