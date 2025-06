Meloni lezione da statista a Conte | Ha firmato accordi sulle armi senza rispettarli Io sulla pace mi ispiro agli antichi Romani

Giorgia Meloni si conferma, ancora una volta, un’abile statista, mettendo sotto i riflettori le contraddizioni di Giuseppe Conte e del suo approccio alla pace. Mentre il leader del M5S si prepara a volare all’Aja come spettatore “rancoroso” del vertice NATO, Meloni ribadisce la coesione del centrodestra e la fermezza dell’Italia sulla scena internazionale. La politica estera, infatti, richiede chiarezza e unità, e questa lezione di leadership non può essere ignorata.

Un'ora di replica, al Senato, prima di volare all'Aja per il vertice della Nato, al quale parteciperà – in veste di spettatore rancoroso a capo dei "pacifinti" – anche il leader del M5S Giuseppe Conte. Giorgia Meloni, stamane, al Senato, ha restituito all'aula la visione "unitaria" del centrodestra a fronte di una frammentazione dell'opposizione che sulla politica estera, da mesi, va in ordine sparso. E nelle ore in cui la fragile tregua tra Israele e Iran fa discutere, la premier assolve il presidente Usa. " Non sono d'accordo che il caos sia stato generato da Trump. Mi sembrano semplificazioni.

