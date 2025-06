Meloni lancia l’allarme | La difesa è la chiave della pace serve un salto di qualità Sì al 5% del Pil

ma un vero e proprio salto di qualità nella difesa, affinché l'Europa possa affrontare le sfide del XXI secolo con coesione e determinazione. Solo così potremo garantire un futuro di pace e stabilità, proteggendo i nostri valori e sicurezza.

“Non è che i nostri valori si difenderanno da soli.” Con queste parole, incisive e cariche di senso di responsabilità, Giorgia Meloni ha lanciato un appello chiaro e inequivocabile alla Nato: la sicurezza europea non può più essere rimandata. In un mondo in cui i dati possono essere più pericolosi dei proiettili e i droni a basso costo stanno cambiando le regole della guerra, la premier italiana ha chiesto un cambio di passo. Non solo più soldi, ma investimenti intelligenti e mirati per costruire una difesa all’altezza delle sfide del XXI secolo. Il contesto geopolitico. Nel cuore dell’Aia, dove oggi si apre il vertice della Nato, Meloni ha colto l’occasione per ribadire la posizione italiana su una questione che sta diventando sempre più urgente: la necessità di rafforzare le difese nazionali senza compromettere la cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni lancia l’allarme: “La difesa è la chiave della pace, serve un salto di qualità”. “Sì al 5% del Pil”

