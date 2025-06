Meloni la penso come i romani ' si vis pacem para bellum'

Giorgia Meloni afferma che la sua visione sulla difesa si ispira ai saggi romani: “Si vis pacem, para bellum.” Per lei, investire in sistemi di sicurezza robusti non significa prepararsi all’attacco, ma prevenire i conflitti. Un approccio strategico e lungimirante che rafforza la pace attraverso la forza, garantendo un futuro più sicuro per tutti.

"Sulla difesa, io la penso come i romani: 'Si vis pacem, para bellum', quindi la difesa non per attaccare qualcuno. Anzi, piuttosto se si hanno sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare conflitti". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato, nella replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, la penso come i romani, 'si vis pacem, para bellum'

