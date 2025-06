Meloni in Senato | Si vis pacem para bellum

Giorgia Meloni, in un intervento al Senato, richiama la saggezza degli antichi romani: "Si vis pacem, para bellum". Con fermezza e chiarezza, sottolinea che il riarmo non è un atto di aggressione, ma una strategia di deterrenza fondamentale per preservare la pace. La presidente del Consiglio ribadisce così l'importanza di rafforzare la difesa nazionale come baluardo contro le minacce esterne, affinché la pace possa essere consolidata con fermezza e responsabilità.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene in Senato sullo scenario internazionale. E cita gli antichi romani: “ Si vis pacem, para bellum “. “Sul tema del riarmo si diceva che è stato alla base dell’inizio della guerra, io su questo la penso come i romani, ‘si vis pacem, para bellum’. Quando ti doti di una difesa non lo fai perché vuoi attaccare qualcuno, noi sappiamo che la pace è deterrenza, lo condividiamo. Anzi, piuttosto se si hanno dei sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare dei conflitti “, ha detto la premier nel corso delle repliche a Palazzo Madama in seguito alla discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Senato: “Si vis pacem, para bellum”

In questa notizia si parla di: pacem - para - bellum - meloni

Meloni, la penso come i romani, 'si vis pacem, para bellum' - Giorgia Meloni afferma che la sua visione sulla difesa si ispira ai saggi romani: “Si vis pacem, para bellum.

Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza sabato 21 giugno a Roma (Porta San Paolo, ore 14) per dire NO alla guerra, al riarmo, al genocidio e all'autoritarismo. In un’Europa che si prepara a investire miliardi in armi, noi alziamo la voce per chiedere pace, giustizia Vai su Facebook

Meloni in Senato: “Si vis pacem, para bellum”; Meloni, la penso come i romani, 'si vis pacem, para bellum'; Meloni: “La penso come i romani: i vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra”.

Meloni in Senato: “Si vis pacem, para bellum” - La premier replica nell’aula di palazzo Madama, ieri alla Camera: «Situazione complessa, Iran diviso sulla guerra» ... Segnala msn.com

Meloni, la penso come i romani, 'si vis pacem, para bellum' - "Sulla difesa, io la penso come i romani: 'Si vis pacem, para bellum", quindi la difesa non per attaccare qualcuno. ansa.it scrive