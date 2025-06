Meloni in Senato | Se vuoi la pace prepara la guerra

Meloni in Senato: “Se vuoi la pace, prepara la guerra”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama l’importanza della difesa come strumento di dissuasione, sottolineando che la pace si costruisce con forza e determinazione. In un contesto internazionale sempre più complesso, le sue parole risuonano come un invito a guardare oltre il rischio e a investire nel proprio territorio. La pace si costruisce con la...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giorgia Meloni interviene sullo scenario internazionale. Durante un intervento in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato i principali temi di politica estera, richiamando la celebre massima latina “Si vis pacem, para bellum”. Parlando di difesa e sicurezza, ha affermato: “Quando ci si dota di strumenti difensivi, non lo si fa per aggredire, ma per dissuadere. La pace si costruisce con la deterrenza”. Meloni ha precisato che una solida capacità di difesa è ciò che può evitare nuovi conflitti, contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene che il riarmo sia causa di guerra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni in Senato: “Se vuoi la pace, prepara la guerra”

In questa notizia si parla di: meloni - senato - vuoi - pace

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Decreto Sicurezza: davvero saremo più sicuri? Il Senato ha dato il via libera definitivo al nuovo Decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni. Nel testo troviamo 14 nuovi reati e 9 nuove aggravanti, oltre a novità sul sostegno alle forze dell’ordine e ai servi Vai su Facebook

Meloni in Senato: Si vis pacem, para bellum - LaPresse; Meloni in Senato: Fiduciosi nella tregua in Iran. Per Gaza lavoriamo su soluzione dei due Stati; Nato, Meloni: Sarebbe un errore costruire una difesa parallela europea.

Meloni in Senato: “Si vis pacem, para bellum” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene in Senato sullo scenario internazionale. lapresse.it scrive

Meloni: “La penso come i romani: i vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra” - Nel suo intervento al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ... Come scrive blitzquotidiano.it