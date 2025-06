Meloni in Senato | Non rispondo alle provocazioni non è il momento

Giorgia Meloni, nel suo intervento in Senato, ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio costruttivo e rispettoso, evitando le provocazioni e le polemiche sterili. La premier ha ricordato che il momento attuale richiede collaborazione e dialogo, lasciando da parte le tensioni da campagna elettorale. È un invito a concentrarsi su idee concrete per il bene del Paese, dimostrando maturità e responsabilità nel confronto politico.

Roma, 24 giu. (askanews) - "Non risponderò alle provocazioni, ad alcune falsità che ho sentito. Sono una persona che non si è mai sottratta al dibattito anche aspro, avremo ancora molto tempo per i toni da campagna elettorale ma non è questo il tempo. Questo è il tempo in cui bisogna provare a ragionare il più possibile insieme": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica in Senato a seguito della discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. "Lo scenario è estremamente complesso - ha aggiunto la premier - mi concentrerò sulle questioni che considero davvero importanti in questo momento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni in Senato: "Non rispondo alle provocazioni, non è il momento"

In questa notizia si parla di: meloni - senato - provocazioni - rispondo

Meloni al Senato: “Riarmo? Si vis pacem, para bellum. Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti” - Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato, ha sottolineato l'importanza di un robusto sistema di difesa come strategia preventiva.

“Perché da sei mesi a questa parte si spiano i giornalisti? Perché non ha chiamato Cancellato e D'Agostino per scusarsi?" Ha chiesto Matteo Renzi alla premier nel suo intervento al Senato. Domande che Meloni ha evitato: “Non risponderò alle provocazion Vai su Facebook

Meloni in Senato: Non rispondo a provocazioni e falsità, avremo tempo per campagna elettorale; Meloni in Senato: Non rispondo a provocazioni e falsità, avremo tempo per campagna elettorale; Meloni al Senato in diretta: Renzi: Perché non ha chiamato il direttore Cancellato per scusarsi dello spionaggio?, la premier: Provocazioni, non rispondo.

Meloni in Senato: "Non rispondo alle provocazioni, non è il momento" - Sono una persona che non si è mai sottratta al dibattito anche aspro, avremo ancora molto tempo per i to ... Segnala libero.it

Meloni in Senato: Non rispondo a provocazioni e falsità, avremo tempo per campagna elettorale - In questo momento c'è bisogno di ragionare, perché lo scenario è estremamen ... Da ilgiornale.it