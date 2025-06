Meloni in Senato | Fiduciosa si possa andare avanti con tregua Iran-Israele l’Ue si è indebolita da sola non è colpa del nazionalismo

Giorgia Meloni si presenta in Senato con una visione fiduciosa, auspicando un passo avanti verso una tregua tra Iran e Israele. Con fermezza, ribadisce che le priorità sono il cessate il fuoco a Gaza e il rilancio dei negoziati diplomatici. La sua posizione sulla difesa si ispira ai valori romani: prepararsi alla pace significa anche essere pronti alla difesa. In un contesto complesso, Meloni invita a guardare oltre le tensioni, puntando a soluzioni diplomatiche durature.

Per Giorgia Meloni "le priorità restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran". "Sulla difesa, io la penso come i romani: si vis pacem, para bellum, quindi la difesa non per attaccare qualcuno" Giorgia Meloni ha rilasciato delle dichiarazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.

