Meloni evoca si vis pacem para bellum | significato e contesto

Se vuoi la pace, prepara la guerra. Questa celebre massima romana, evocata recentemente da Giorgia Meloni, riaccende il dibattito sulla strategia e la deterrenza nel contesto geopolitico attuale. Sebbene le sue origini risalgano a oltre un millennio fa, il suo messaggio rimane sorprendentemente attuale, invitandoci a riflettere su come la forza e la preparazione siano spesso essenziali per preservare la pace. La pace si...

«Si vis pacem, para bellum». Il premier Giorgia Meloni ha evocato questa antica massima latina nel suo intervento di stamani, riportando al centro del dibattito politico un concetto che, pur risalendo all’epoca romana, conserva una sorprendente attualità. Tradotta letteralmente, la frase significa “se vuoi la pace, prepara la guerra”, ed è attribuita a Vegezio, scrittore e teorico militare del IV secolo d.C. Il significato è chiaro: la pace si mantiene non con la debolezza, ma attraverso la forza e la capacità di deterrenza. Non è la prima volta che Giorgia Meloni ricorre a questa espressione. Già in passato, in occasione di missioni all’estero o nel contesto del conflitto in Ucraina, aveva fatto riferimento a questo principio per sottolineare la necessità di un apparato militare solido, pronto e credibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it