Meloni atterrata in Olanda per partecipare al vertice Nato

Giorgia Meloni atterra all’Aia per il vertice NATO, pronta a rappresentare l’Italia in un momento cruciale di alleanze e sicurezza internazionale. Accolta con calore e prontissima ad affrontare le sfide globali, la premier si prepara a discutere strategie fondamentali al massimo livello. Un impegno che sottolinea la centralità del nostro Paese nel panorama mondiale e l’importanza di dialogo e collaborazione tra nazioni. La giornata promette di essere ricca di incontri decisivi per il futuro di tutti noi.

L'Aia, 24 giu. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all'aeroporto di Amsterdam, accolta dal rappresentante permanente presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, e dall'ambasciatore presso il Regno dei Paesi Bassi, Augusto Massari, per partecipare al vertice Nato in programma al World Forum dell'Aia. La premier si sposterà al Palazzo Huis ten Bosch, per prendere parte alla cena offerta dal re e dalla regina del Regno dei Paesi Bassi insieme ai capi di Stato e di governo della Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni atterrata in Olanda per partecipare al vertice Nato

In questa notizia si parla di: nato - meloni - atterrata - partecipare

Meloni ignora il vertice dei "volenterosi" a Tirana: "L'Italia non invierà truppe in Ucraina, non ha senso partecipare" - VIDEO - La premier Giorgia Meloni assente al vertice dei "volenterosi" a Tirana, giustifica la sua scelta dichiarando che l'Italia non invierà truppe in Ucraina.

Nel corso di una seduta plenaria del Parlamento Europeo, l’eurodeputata spagnola Irene Montero ha soprannominato la presidente della Commissione Europea... Vai su Facebook

Meloni atterrata in Olanda per partecipare al vertice Nato; Nato: Bonelli, 'Meloni ha ingannato l’Italia, perché 'pecunia est nervus belli''; Meloni da Trump: Troviamoci a metà strada. Lui: Ci sarà intesa con Ue - Il vicepresidente americano Vance in visita in Italia. Atterrato a Ciampino, incontrerà Meloni.

Meloni atterrata in Olanda per partecipare al vertice Nato - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all'aeroporto di Amsterdam, accolta dal rappresentante permanente presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, e ... Segnala libero.it

Nato e crisi Usa - Iran, Meloni oggi alla Camera: la doppia partita tra Trump e gli alleati europei - Tenere fuori l’Italia da una possibile escalation militare senza sfilacciare il solido rapporto con Donald Trump, rimanendo coerenti con l’assunto che l’Iran non possa dotarsi della bomba atomica e pe ... Si legge su ilsole24ore.com