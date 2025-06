Meloni arriva ad Amsterdam per partecipare al vertice Nato a L' Aja

Giorgia Meloni è arrivata ad Amsterdam, pronta a rappresentare l’Italia al cruciale Vertice NATO al World Forum de L’Aia. Accolta con calore dal Rappresentante Permanente Marco Peronaci e dall’Ambasciatore Augusto Massari, la visita segna un momento importante per rafforzare alleanze e strategie di difesa. Un impegno che riflette la nostra attenzione alle sfide globali, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sulle decisioni chiave che scaturiranno da questo incontro.

(Agenzia Vista) Amsterdam, 24 giugno 2025 "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' giunta all'aeroporto di Amsterdam, accolta dal Rappresentante permanente presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, e dall'ambasciatore presso il Regno dei Paesi Bassi, Augusto Massari, per partecipare al Vertice Nato in programma al World Forum de L'Aia". Lo rende noto Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni arriva ad Amsterdam per partecipare al vertice Nato a L'Aja

