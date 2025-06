Meloni al Senato | Sulla difesa la penso come i romani | si vis pacem para bellum

Durante il suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha affrontato temi cruciali come la stabilità in Medio Oriente e il ruolo internazionale degli Stati Uniti. Ricordando il motto romano "si vis pacem, para bellum", ha sottolineato l'importanza di una posizione decisa per garantire pace e sicurezza. Una strategia che mira a consolidare gli interessi italiani e globali, affinché l’Italia possa svolgere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale.

Nel corso del suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della situazione in Medio Oriente, sottolineando che un eventuale abbandono da parte dell’ Iran delle ambizioni nucleari militari «rappresenterebbe un passo fondamentale per la stabilità della regione, riducendo la minaccia verso Israele e oltre». Poi sul ruolo di Trump: «Il caos crescente non è generato da lui». Ha poi aggiunto: «mancherebbe solo il cessate il fuoco a Gaza e un percorso serio verso una soluzione due popoli due Stati ». Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia in questo senso, evidenziato anche dal recente documento condiviso dai leader del G7 su proposta italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni al Senato: «Sulla difesa la penso come i romani: si vis pacem, para bellum»

In questa notizia si parla di: meloni - senato - difesa - penso

Meloni al Senato: “Riarmo? Si vis pacem, para bellum. Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti” - Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato, ha sottolineato l'importanza di un robusto sistema di difesa come strategia preventiva.

«Sulla difesa, io la penso come i romani: 'Si vis pacem, para bellum», quindi la difesa non per attaccare qualcuno. Anzi, piuttosto se si hanno sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare conflitti». Così la premier Giorgia Meloni interv Vai su Facebook

Translate postGiorgia Meloni dice che "sarebbe un errore pensare di costruire una difesa europea parallela a quella del sistema Nato,sarebbe una inutile duplicazione".Replica in Senato dopo la discussione in vista del Consiglio europeo. “Voglio una colonn Vai su X

Meloni: Sulla difesa la penso come i romani: si vis pacem, para bellum; Meloni in Senato: Se vuoi la pace, prepara la guerra. Schlein: No, prepariamo la pace; Guerra, Meloni in Senato: Io la penso come i romani: si vis pacem, para bellum.

Meloni al Senato: “Riarmo? Si vis pacem, para bellum. Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti” - La premier interviene al Senato sul tema del riarmo e della difesa europea: "Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

“Si vis pacem para bellum”. Cos’ha voluto dire Meloni in Senato - Nel discorso in Senato la premier insiste sulla sua filosofia: potenziare la Difesa per garantire la sicurezza. Segnala msn.com