Meloni al Senato | Riarmo? Si vis pacem para bellum Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti

Giorgia Meloni, nel suo intervento al Senato, ha sottolineato l'importanza di un robusto sistema di difesa come strategia preventiva. Ricordando il principio romano “Si vis pacem, para bellum”, ha evidenziato come la forza militare non sia un atto di aggressione, ma un deterrente efficace per evitare conflitti. Un messaggio chiaro: investire nella sicurezza è essenziale per preservare la pace, promuovendo un equilibrio che tutela gli interessi nazionali e internazionali.

“Sul tema del riarmo io la penso come i romani: ‘ Si vis pacem, para bellum “. Quando ti doti di una difesa non lo fai per attaccare qualcuno. Anzi, piuttosto se si hanno sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare conflitti”. Sono le parole della premier Giorgia Meloni intervenuta al Senato durante la replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo. Meloni risponde punto per punto agli interventi dei senatori e prosegue: “I nostri valori si difendono se noi abbiamo una difesa adeguata, condizione essenziale per garantire la pace”. “Sulla difesa europea lei diceva – continua la premier rivolgendosi a Delrio – che serve una difesa europea e non dei singoli Stati solo che il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato e non c’è un esercito Nato ma eserciti nazionali” che collaborano e “io voglio una colonna europea della Nato, ma penso che sarebbe un errore una difesa europea parallela alla Nato, sarebbe una inutile duplicazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni al Senato: “Riarmo? Si vis pacem, para bellum. Con sistemi di difesa solidi si evitano conflitti”

