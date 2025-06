Meloni al Senato | Caos non inizia oggi e non dipende da Trump

Giorgia Meloni interviene nel Senato per chiarire le recenti tensioni politiche, sottolineando che il caos attuale non nasce oggi né può essere attribuito esclusivamente a Trump. La leader di Fratelli d’Italia evidenzia come le crisi internazionali e le decisioni passate abbiano contribuito allo scenario complesso di oggi, invitando a una riflessione più approfondita. La situazione richiede un'analisi accurata, al di là delle semplificazioni.

“Non sono d’accordo quando si dice che il caos dipende dall’amministrazione Trump. L’invasione russa dell’Ucraina è del 2022, non c’era Trump, il 7 ottobre è del 2022, non c’era Trump. Se volessimo andare indietro potremmo tornare alla Libia, alla Serbia, a molti altri scenari. Anche queste mi sembrano semplificazioni, anche se è vero che la situazione è di crescente caos, ma non è un caos che inizia oggi”. Così Giorgia Meloni nel corso delle repliche nell’Aula del Senato in seguito alla discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni al Senato: “Caos non inizia oggi e non dipende da Trump”

