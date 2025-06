Meloni | 5% pil in armi il piano è credibile Calenda | Se lo è lo votiamo Bonelli | Favore a Trump

Nel cuore del dibattito politico, Giorgia Meloni sottolinea l’importanza di un impegno concreto dei 32 membri NATO, con un focus sul piano 232 e l’investimento consistente del 5% del PIL in difesa. Un passo deciso per rafforzare la sicurezza nazionale e globale nei prossimi dieci anni. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

“L’impegno che i 32 membri della Nato si apprestano ad assumere è ovviamente un impegno carico di responsabilità”. Nel corso della replica agli interventi dei senatori a Palazzo Madama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla dell’investimento del 5% del pin in armi e sicurezza. Impegno per i prossimi 10 anni. “Ci siamo impegnati nelle ultime settimane a rendere il percorso verso un aumento per le spese per la difesa sostenibile, flessibile, credibile. Oggi ritengo che abbiamo raggiunto questo risultato”. Meloni non specifica nel dettaglio come e dove il governo reperirà le risorse necessarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “5% pil in armi, il piano è credibile”. Calenda: “Se lo è, lo votiamo”. Bonelli: “Favore a Trump”

In questa notizia si parla di: meloni - armi - credibile - piano

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile - L'attuale scenario politico italiano si presenta come un campo minato, con un Partito Democratico lacerato da divisioni.

#facebooklive In piazza contro le armi Ascolta la puntata del #20giugno di 24 Mattino - Radio 24 #LeInterviste - facebook.com Vai su Facebook

Meloni parla al Senato e sulle spese militari assicura: L'Italia raggiungerà il 2% del Pil; Premier time, Meloni: “Spese militari a 2% Pil nel 2025”; “Meloni parla di sicurezza. Ma si traduce tutto in più armi”. Parla il segretario della Presidenza del Senato, Lorefice (M5S).

Meloni assiste allo spappolamento delle opposizioni - Che cosa si è detto e che cosa è emerso durante le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Da startmag.it

Meloni, lezione da statista a Conte: "Ha firmato accordi sulle armi senza rispettarli. Io sulla pace mi ispiro agli antichi Romani" - Un'ora di replica, al Senato, prima di volare all'Aja per il vertice della Nato, al quale parteciperà - informazione.it scrive