Melito supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità

A Melito Porto Salvo, un supermercato è stato sequestrato dai carabinieri per gravi irregolarità, tra cui lavoro nero e 25 chili di alimenti privi di tracciabilità. Una task force congiunta ha portato alla scoperta di un sistema illecito che mette a rischio la sicurezza dei consumatori e la legalità nel settore. La vicenda solleva importanti domande sulla tutela dei diritti e la vigilanza sul commercio alimentare.

Un supermercato, a Melito Porto Salvo, è finito sotto la lente dei carabinieri, che hanno smascherato un vero e proprio sistema di irregolarità e lavoro sommerso. Un blitz congiunto tra la compagnia locale, il nucleo antisofisticazioni e sanità e il nucleo ispettorato del lavoro di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Melito, supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità

In questa notizia si parla di: lavoro - melito - supermercato - chiuso

Melito Porto Salvo, supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità - A Melito Porto Salvo, un supermercato è stato chiuso dai carabinieri per gravi irregolarità, tra cui lavoro nero e una sorprendente scoperta di 25 chili di alimenti privi di tracciabilità.

Melito Porto Salvo, supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità; Melito Porto Salvo, blitz dei Carabinieri in un supermercato; Melito Porto Salvo supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità.

Diverse irregolarità e un lavoratore in nero: chiuso un supermercato - Nei giorni scorsi i Carabinieri di Melito Porto Salvo, assieme ai colleghi del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e ai militari del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, ha ... Riporta cn24tv.it

Melito Porto Salvo, blitz in un supermercato: lavoratore in nero e carne senza tracciabilità - MELITO PORTO SALVO I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, assieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, h ... Scrive corrieredellacalabria.it