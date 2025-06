Melito Porto Salvo supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità

A Melito Porto Salvo, un supermercato è stato chiuso dai carabinieri per gravi irregolarità, tra cui lavoro nero e una sorprendente scoperta di 25 chili di alimenti privi di tracciabilità. Il blitz congiunto delle forze dell’ordine ha svelato un sistema illecito che mette a rischio sicurezza e legalità. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei consumatori e sull’efficacia dei controlli, evidenziando l’importanza di vigilare sempre più attentamente sul settore alimentare.

Un supermercato, a Melito Porto Salvo, è finito sotto la lente dei carabinieri, che hanno smascherato un vero e proprio sistema di irregolarità e lavoro sommerso. Un blitz congiunto tra la compagnia locale, il nucleo antisofisticazioni e sanità e il nucleo ispettorato del lavoro di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Melito Porto Salvo, supermercato chiuso per lavoro nero e 25 chili di alimenti senza tracciabilità

