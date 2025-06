mega sequestro di prodotti contraffatti da parte della guardia di finanza sono 4 i commercianti finiti nel mirino delle fiamme gialle a latina

Nel cuore di Latina, la Guardia di Finanza ha scatenato una vera e propria battaglia contro i prodotti contraffatti, sequestrando oltre 8.000 articoli non sicuri e denunciando quattro commercianti. Un’azione decisa che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere la salute dei cittadini e garantire un mercato più sicuro. La lotta alla contraffazione continua senza sosta, perché la sicurezza dei consumatori è una priorità assoluta.

Nel mese di giugno 2025, la Guardia di Finanza del Gruppo di Latina ha intensificato i controlli per prevenire e contrastare la vendita di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, portando al sequestro di oltre 8.000 articoli non conformi alle normative di sicurezza. L'operazione si inserisce in un piano d'intervento mirato disposto dal Comando Provinciale di Latina, finalizzato a tutelare i consumatori e garantire il rispetto della legislazione in materia di "sicurezza prodotti". Sequestro di Prodotti Contraffatti e Non Certificati. Il blitz ha riguardato una vasta gamma di prodotti, inclusi giocattoli, dispositivi elettronici, elettrodomestici, accessori per la telefonia, bigiotteria, prodotti alimentari e accessori per l'abbigliamento.