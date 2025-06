Medioriente Meloni | Caos non inizia oggi e non dipende da Trump

Nel cuore del Medio Oriente e del Mediterraneo, il caos non nasce oggi né può essere attribuito a una sola causa. Giorgia Meloni sottolinea come le tensioni siano radicate in decenni di eventi complessi, dai conflitti in Libia e Serbia alle crisi più recenti, come l'invasione russa dell’Ucraina. La realtà è più articolata di una semplice narrazione: il disordine globale ha radici profonde che richiedono analisi e responsabilità condivise.

“Non sono d’accordo quando si dice che il caos dipende dall’amministrazione Trump. L’invasione russa dell’Ucraina è del 2022, non c’era Trump, il 7 ottobre è del 2022, non c’era Trump. Se volessimo andare indietro potremmo tornare alla Libia, alla Serbia, a molti altri scenari. Anche queste mi sembrano semplificazioni, anche se è vero che la situazione è di crescente caos, ma non è un caos che inizia oggi”. Così Giorgia Meloni nel corso delle repliche nell’Aula del Senato in seguito alla discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente, Meloni: “Caos non inizia oggi e non dipende da Trump”

In questa notizia si parla di: caos - trump - meloni - inizia

Ucraina, a Tirana vertice ‘volenterosi’ con Trump ma senza Meloni - Il vertice di Tirana, dedicato alla Comunità politica europea, ha riunito i Paesi 'Volenterosi' per l'Ucraina.

? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/bilaterale-meloni-trump-panchina-gli-aceri-trattare-guerra-armi-e-dazi-AHx4XOIB Vai su Facebook

Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump; Meloni in Senato: “Iran diviso sulla tregua, situazione complessa. Caos non è generato da Trump”; Meloni: Caos è crescente ma non è generato da Trump.

Medioriente, Meloni: "Caos non inizia oggi e non dipende da Trump" - (LaPresse) "Non sono d’accordo quando si dice che il caos dipende dall’amministrazione Trump. Segnala stream24.ilsole24ore.com

Al Senato le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio Ue. 'Possibili divisioni in Iran, fiduciosi nella tregua' - Nell'Aula del Senato la discussione generale sulle Comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, che ieri sono state depositate a Palazzo Madama in forma ... ansa.it scrive