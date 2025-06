Medio Oriente Trump annuncia il cessate il fuoco ma l’Iran lo ha già violato Israele | Colpiremo il cuore di Teheran

Tensioni e incertezza dominano il Medio Oriente, dove la recente dichiarazione di Trump sulla tregua tra Israele e Iran apre scenari complessi. Tuttavia, le violazioni del cessate il fuoco da parte dell’Iran e le minacce di azioni decisive contro Teheran segnalano che la pace è ancora fragile e faticosamente conquistabile. In un contesto così instabile, il futuro di questa regione resta incerto, alimentando timori di un’escalation irreversibile.

«Il cessate il fuoco è ora in vigore. Non violatelo». Con un post pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha annunciato questa mattina l'entrata in vigore di una tregua tra Israele e Iran, nel mezzo dell'escalation militare che sta colpendo il Medio Oriente da giorni. Ma è un cessate il fuoco fragile, nonostante il tycoon lo abbia definito una vittoria per il mondo, sottolineando che «il futuro di Israele e dell'Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse». L'annuncio della tregua arriva in un momento ancora teso. Le sirene d'allarme hanno giĂ iniziato a suonare nel nord di Israele, segnalando l'arrivo di razzi e minacce in corso.