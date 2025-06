Medio Oriente rafforzate misure di sicurezza antiterrorismo Nella notte Trump annuncia cessate il fuoco tra Israele-Iran

Nella notte, il Medio Oriente si trova nuovamente al centro dell’attenzione globale, con misure di sicurezza rafforzate e un crescente clima di tensione. Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, offrendo un barlume di speranza in un contesto complesso e instabile. In risposta a questa delicata situazione, il Viminale ha convocato un importante incontro del Comitato per l’ordine pubblico: un passo decisivo verso la stabilità regionale e la tutela della sicurezza nazionale.

In risposta alla situazione in Medio Oriente e al clima di crescente instabilità geopolitica, si era tenuta nel pomeriggio di domenica al Viminale una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. All'incontro hanno.

