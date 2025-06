Medio Oriente Coop Alleanza prende posizione | via prodotti israeliani dai supermercati

In un gesto che riflette le tensioni in Medio Oriente, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere alcuni prodotti israeliani dai suoi scaffali, come Sodastream e altre referenze di arachidi e Tahina, mantenendo invece la Gaza Cola. Una scelta che suscita dibattito e riflette l’impegno del supermercato nel rispecchiare le opinioni dei consumatori e le questioni geopolitiche. La decisione invita a riflettere sul ruolo delle grandi catene nella responsabilità sociale e politica.

Via alcuni prodotti israeliani, come gli articoli a marchio Sodastream e alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina. Sì alla Gaza Cola, arrivata sugli scaffali già da un paio di settimane. È la scelta di Coop Alleanza 3.0 che prende posizione su quanto sta avvenendo in Medioriente. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Medio Oriente, Coop Alleanza prende posizione: via prodotti israeliani dai supermercati

In questa notizia si parla di: coop - alleanza - prende - posizione

Elezioni Rsu Coop Alleanza 3.0: in provincia di Rimini Filcams Cgil primo sindacato - Filcams Cgil Rimini si congratula con il successo alle elezioni RSU di Coop Alleanza 3.0 in provincia di Rimini, consolidando il primo sindacato.

Medio Oriente, Coop Alleanza prende posizione: via prodotti israeliani dai supermercati; EMILIA-ROMAGNA: Gaza, Coop Alleanza 3.0 toglie i prodotti israeliani dagli scaffali; Coop assume nei supermercati in Italia. Come candidarsi.

Via arachidi e salse ‘made in Israele’, Coop Alleanza 3.0 vende Gaza Cola - La cooperativa condanna le violenze e il blocco degli aiuti nella Striscia di Gaza e dà un "segnale di coerenza" ... Secondo dire.it

Medio Oriente, Coop Alleanza prende posizione: via prodotti israeliani dai supermercati - Eliminati alcuni articoli, come quelli a marchio Sodastream e alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina. Da bolognatoday.it