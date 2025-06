Medio Oriente 50 turisti napoletani bloccati a Doha e Dubai | Vogliamo tornare a casa

In un momento di tensioni globali, circa 50 turisti napoletani si trovano bloccati tra Doha e Dubai, desiderosi di tornare a casa. Le agenzie di viaggi di Napoli sono in prima linea, lavorando senza sosta per garantire la loro ripartenza. La solidarietà e l'impegno dei nostri operatori mostrano che, anche nelle difficoltà, la speranza di riabbracciare i propri cari non si spegne mai. Restate con noi per aggiornamenti e soluzioni.

Le Agenzie di Viaggi di Napoli: "Sono circa 50 i turisti campani bloccati a Doha e Dubai per le tensioni. Lavoriamo per farli ripartire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

