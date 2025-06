Medico Marco Castellano licenziato a Venezia la versione sul malore durante il turno | Rischiavo l' infarto

Il dottor Marco Castellano, medico licenziato a Venezia dopo aver accusato un malore durante il turno, rivela la sua versione dei fatti. La sua testimonianza svela dettagli sorprendenti sul episodio e sui rischi che ha corso, mettendo in discussione le decisioni prese. Una storia che invita a riflettere sulla gestione delle emergenze in ambito sanitario e sui diritti dei professionisti al lavoro. Ecco cosa ha raccontato Marco Castellano.

La versione di Marco Castellano, il medico licenziato a Venezia per essersi allontanato dal posto di lavoro per un malore: il racconto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Medico Marco Castellano licenziato a Venezia, la versione sul malore durante il turno: "Rischiavo l'infarto"

In questa notizia si parla di: medico - marco - castellano - licenziato

“Non avevo scelta, rischiavo un infarto. Nessuno mi ha chiesto come stessi”: parla Marco Castellano, il medico cardiopatico licenziato per essere andato al Pronto soccorso - Nel cuore di questa intricata vicenda emerge una domanda cruciale: può un medico, nel pieno delle proprie forze e preoccupato per la propria salute, essere punito per aver scelto di mettere al primo posto il proprio benessere? La storia del dottor Marco Castellano, 65 anni, medico esperto e apprezzato, solleva un tema delicato che coinvolge responsabilità professionale e diritti umani.

“Sono stato licenziato senza neppure un ‘come stai?’ dopo un principio di infarto. Oltre al danno, anche la beffa" Parla il medico 65enne Marco Castellano, licenziato dopo aver lasciato 8 minuti prima della fine del turno di lavoro il punto della Croce Verde con Vai su Facebook

La verità di Marco Castellano, il medico cardiopatico licenziato per essere andato al Pronto soccorso: «Rischiavo un infarto, non mi hanno mai chiesto "Come stai?". Ho ricevuto una Pec piena di falsità » Vai su X

Medico Marco Castellano licenziato a Venezia, la versione sul malore durante il turno: Rischiavo l'infarto; «Rischiavo un infarto, sono uscito 8 minuti prima della fine del turno». Il medico cardiopatico licenziato: «Mi accusano di falsità »; Medico licenziato per essere andato in Pronto soccorso 8 minuti prima della fine del turno, Marco Castellano:«.

Il medico Marco Castellano licenziato a Venezia, la versione sul malore durante il turno: "Rischiavo l'infarto - La versione di Marco Castellano, il medico licenziato a Venezia per essersi allontanato dal posto di lavoro per un malore: il suo racconto. Scrive virgilio.it

Medico licenziato per essere andato in Pronto soccorso 8 minuti prima della fine del turno, Marco Castellano:«Rischiavo un infarto» - Marco Castellano, medico romano di 65 anni e cardiopatico, ha raccontato ciò che gli è accaduto quando si è sentito male durante il lavoro presso il punto di primo intervento Ca' Savio (Venezia). Come scrive msn.com