Medicina senza test Padova teme l?assalto e l' Ordine dei medici attacca | Impossibile accogliere tutti riforma ingiusta

A Padova infuria il dibattito sulla riforma di Medicina, con l’ordine dei medici e gli studenti divisi tra sostenitori e oppositori. Mentre le iscrizioni sono aperte, cresce la preoccupazione per le conseguenze di un sistema che rischia di escludere molti. La questione non è soltanto accademica: si tratta di garantire un futuro equo e accessibile a tutti. La sfida ora è trovare una soluzione condivisa e giusta per il bene della sanità italiana.

PADOVA - La polemica continua e coinvolge gli addetti ai lavori. Mentre da ieri (23 giugno) sono aperte le iscrizioni a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, ora sull?abolizione del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Medicina senza test, Padova teme l?assalto e l'Ordine dei medici attacca: «Impossibile accogliere tutti, riforma ingiusta»

In questa notizia si parla di: medicina - padova - test - teme

Test ammissione Medicina e Veterinaria in inglese 2025: date e calendario delle selezioni - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rivelato il calendario ufficiale per i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026.

Medicina senza test, Padova teme l’assalto e l'Ordine dei medici attacca: «Impossibile accogliere tutti, rifor; Test d'ingresso a Medicina abolito, a Padova timori per l'affollamento: «Serviranno le lezioni online»; Al via la maturità 2025 con le tracce della prima prova.

Medicina senza test, Padova teme l’assalto e l'Ordine dei medici attacca: «Impossibile accogliere tutti, riforma ingiusta» - Mentre da ieri (23 giugno) sono aperte le iscrizioni a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, ora sull’abolizione ... ilgazzettino.it scrive

Medicina, addio al test d'ingresso: al Bo tremila iscrizioni. Il rischio sovraffollamento e l'ipotesi delle lezioni online - Una frase che tornava ogni luglio nella cronaca padovana, ma che ora appartiene al passato dal momento che il test di Medicina non. Come scrive ilgazzettino.it