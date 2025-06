Medici italiani primi al mondo a lanciare un progetto che favorisce l' inclusività delle persone transgender nelle cure oncologiche e negli screening di prevenzione

L’Italia si distingue ancora una volta nel campo della sanità, diventando il primo Paese al mondo a lanciare un progetto dedicato all’inclusività delle persone transgender nelle cure oncologiche e negli screening di prevenzione. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica presenta «Onco-gender», un’iniziativa innovativa che promuove parità di accesso e prevenzione, migliorando concretamente la qualità di vita di chi spesso viene trascurato. Ecco come funziona e cosa sta facendo in concreto.

L'Associazione Italiana di Oncologia Medica porta avanti il progetto «Onco-gender», dedicato alla prevenzione oncologica della popolazione transgender e gender-diverse.

