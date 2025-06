Medici di famiglia l’allarme | I posti vacanti sono quasi cento figura destinata a scomparire

L’allarme dei medici di famiglia si fa sempre più forte: quasi cento posti vacanti e una figura fondamentale per la sanità territoriale a rischio scomparsa. Claudio Casaroli, presidente provinciale del sindacato Fimmg, lancia un monito chiaro: se le condizioni non migliorano, tra pochi anni potremmo assistere alla definitiva estinzione di questa risorsa indispensabile. È il momento di agire prima che sia troppo tardi.

"A queste condizioni, i medici di base sono sempre più disincentivati a intraprendere la professione e il rischio è che questa figura fondamentale per la sopravvivenza della medicina territoriale fra qualche anno scompaia". L’allarme che lancia Claudio Casaroli, presidente provinciale del sindacato dei medici di medicina generale (Fimmg) non è passibile di fraintendimenti. Il grido d’allarme arriva nei giorni in cui la Regione fa i conti con un bando, per 1.434 medici di base, che è stato fondamentalmente un flop. Anche a Ferrara, da quello che racconta al Carlino Casaroli, la situazione non è per nulla confortante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it