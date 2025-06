Media l' Iran sblocca Telegram ma non WhatsApp

L'Iran sblocca Telegram ma mantiene il blocco su WhatsApp, alimentando la tensione tra libertà di comunicazione e controllo statale. Dopo le recenti tensioni con Israele, Teheran ha deciso di riabilitare il famoso servizio di messaggistica, mentre WhatsApp resta sotto chiave, suscitando interrogativi su future restrizioni e libertà digitali. Ma cosa c'è dietro questa decisione? Scopriamo insieme i motivi e le implicazioni di questa mossa strategica.

L'autorità iraniana per le telecomunicazioni iraniana ha annunciato che WhatsApp resterà bloccata nel Paese, mentre Telegram potrà riprendere a funzionare dopo le misure precauzionali adottate durante gli attacchi d'Israele. Lo riferisce Iran International, canale legato all'opposizione con base a Londra. In una comunicazione ufficiale, Teheran ha ribadito l'accusa al colosso americano di proprietà del gruppo Meta di Mark Zuckerberg d'essersi messo al servizio dello spionaggio "del nemico sionista". Mentre ha riconosciuto a Telegram, la piattaforma di messaggi più usata in Iran, fondata da Pavel Durov, di essere stata "neutrale".

