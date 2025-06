Media Iran ' trasferimento detenuti dal carcere di Evin'

Le autorità iraniane hanno annunciato il trasferimento di alcuni detenuti dal carcere di Evin, a Teheran, in risposta agli recenti attacchi israeliani. Questa decisione, riportata dai media iraniani, solleva interrogativi sulle condizioni di sicurezza e le tensioni crescenti nella regione. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolveranno gli eventi e quale impatto avranno sulla stabilità locale e internazionale.

Media iraniani riportano che le autorità hanno deciso il "trasferimento" di detenuti dal carcere di Evin, a Teheran, dopo gli attacchi israeliani. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media Iran, 'trasferimento detenuti dal carcere di Evin'

In questa notizia si parla di: media - trasferimento - detenuti - carcere

Alta tensione in carcere, disordini a Spoleto e Terni: detenuti distruggono la sezione media sicurezza - Una nuova ondata di tensione scuote le carceri di Terni e Spoleto, con violenti disordini e atti di distruzione che hanno messo in crisi la sicurezza delle strutture.

Rivolta nel carcere di Marassi a genova. Decine di detenuti fuori dalle celle, ferito un agente. Sul posto diverse ambulanze del 118 e forze dell'ordine. #ANSA Vai su Facebook

Media Iran, 'trasferimento detenuti dal carcere di Evin'; Media Iran, 'trasferimento detenuti dal carcere di Evin'; Media Iran, 'trasferimento detenuti dal carcere di Evin'.

Media Iran, 'trasferimento detenuti dal carcere di Evin' - Media iraniani riportano che le autorità hanno deciso il "trasferimento" di detenuti dal carcere di Evin, a Teheran, dopo gli attacchi israeliani. Segnala ansa.it

Carceri italiane, il sovraffollamento medio sfiora il 135%. A Piacenza è al 131% - Carceri italiane, il tasso di sovraffollamento medio sfiora il 135%, mentre Piacenza si colloca appena al di sotto della media con un dato del 131%. Riporta piacenzasera.it