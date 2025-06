Mede furto in casa | rubati soldi gioielli e anche l' auto parcheggiata garage

Un'ondata di furti scuote Mede, Pavia: ladri entrano in azione tra domenica sera e lunedì mattina, portando via soldi, gioielli e persino l'auto di una famiglia. Un episodio che ha lasciato la comunità sotto shock e richiede risposte rapide dalle autorità. Ma cosa si nasconde dietro questa audace incursione? I dettagli e le indagini sono in corso per fare luce su questo grave episodio.

Mede (Pavia), 24 giugno 2025 - Hanno rubato i soldi in contanti, i gioielli d'oro e in argento trovati nell'abitazione. E pure l'auto, un'Audi Q5, parcheggiata in garage. I ladri sono entrati in azione, approfittando della momentanea assenza dei padroni di cas a, tra il tardo pomeriggio di domenica e la mattina di ieri, lunedì 23 giugno, quando sono stati chiamati i carabinieri alla frazione Goido di Mede Lomellina. I militari hanno accertato l'effrazione compiuta dagli ignoti malviventi per introdursi nell'abitazione che è stata completamente messa a soqquadro e svaligiata, per un valore del bottino che non è stato quantificato con precisione ma che sarebbe comunque ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mede, furto in casa: rubati soldi, gioielli e anche l'auto parcheggiata garage

In questa notizia si parla di: mede - casa - soldi - gioielli

