Mbappé ha perso tra i quattro e cinque chili a causa di una violenta gastroenterite Marca

Kylian Mbappé era uno dei calciatori più attesi al Mondiale per Club, la principale stella del Real Madrid che fin qui però non si è proprio visto. Colpa di una brutta gastroenterite che – come rivelato da Marca – gli ha fatto perdere più di quattro chili. Ecco cosa scrive Marca. Mbappè verso il rientro, ma ha perso 4 chili nell’ultimo mese. “Il Real Madrid ha pubblicato come di consueto le immagini dell’allenamento. Evidente la perdita di peso di Kylian Mbappé, a causa del ricovero in ospedale per cinque giorni. Si tratta del virus preso dal calciatore qualche settimana fa. I medici stimano che il francese abbia perso tra i quattro e i cinque chili, un calo notevole per un atleta d’élite, il cui peso abituale si aggirava sui 75 chili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it