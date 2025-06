Mbangula Nottingham Forest la Juve è pronta a dare l’ok alla sua cessione | cifre e dettagli dell’operazione con gli inglesi

Il futuro di Samuel Mbangula si fa sempre più incerto: la Juventus ha deciso di dare l'ok alla cessione, con il Nottingham Forest pronto a fare un'offerta concreta. Si tratta di un'operazione che potrebbe portare cifre importanti e dettagli definiti nelle prossime ore. La nuova avventura del talento belga sembra ormai alle porte, aprendo un capitolo tutto nuovo nella sua carriera internazionale.

