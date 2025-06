Maxi sgombero a Roma liberata la palazzina dei latinos | le immagini 24 locali restituiti alla proprietà

A Roma, un maxi sgombero ha segnato un importante successo nella lotta all'illegalità: sono stati liberati 24 locali e restituiti ai legittimi proprietari. L'operazione congiunta ha portato all'identificazione di 23 persone e all'arresto di 4 soggetti coinvolti. Un incremento concreto della sicurezza e del rispetto delle regole che dimostra come l'impegno delle forze dell'ordine stia portando a risultati tangibili per la città.

Operazione congiunta a Roma: sgomberati locali per ripristinare la legalità. Identificate 23 persone e arrestati 4 soggetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi sgombero a Roma, liberata la palazzina dei latinos: le immagini, 24 locali restituiti alla proprietà

