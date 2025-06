Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro | arrestati due uomini in flagrante

Un maxi sequestro di 228 chilogrammi di cocaina al porto di Gioia Tauro scuote il panorama internazionale dello smercio di droga. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con un’operazione fulminea, ha colto in flagrante due uomini mentre scaricavano la sostanza illegale, segnando un passo decisivo nella lotta contro il traffico illecito. Un'azione strategica che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre più attentive e efficaci nel contrastare i traffici illeciti...

Blitz della Guardia di Finanza nel cuore del traffico internazionale. La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria ha effettuato un'importante operazione antidroga, sequestrando 228 chilogrammi di cocaina suddivisi in 193 panetti, nel porto di Gioia Tauro. Durante il blitz, sono state arrestate due persone, colte sul fatto mentre stavano scaricando la droga. Un'operazione strategica contro i traffici illeciti. L'intervento si inserisce in un ampio programma di sorveglianza e controllo dei container sospetti nel porto calabrese, noto crocevia per le organizzazioni criminali che importano stupefacenti dal Sud America.

