Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro | scoperti 228 chili di droga

Un maxi sequestro di cocaina scuote Gioia Tauro, uno dei principali scali portuali italiani. La Guardia di Finanza ha intercettato 228 chili di droga pura, nascosta in un container, e arrestato due operatori portuali in flagranza di reato. Un colpo duro alla criminalità organizzata, che avrebbe generato circa 35 milioni di euro. La vicenda si conclude con gli arresti e un messaggio chiaro: la lotta al traffico di droga non si ferma.

La guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 228 chilogrammi di cocaina pura e arrestato in flagranza due operatori portuali, sorpresi mentre tentavano di prelevare la droga da un container nello scalo di Gioia Tauro. Il carico, suddiviso in 193 panetti, avrebbe fruttato circa 35 milioni di euro. I due uomini sono stati bloccati dopo un tentativo di fuga e condotti nel carcere di Palmi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: scoperti 228 chili di droga

In questa notizia si parla di: cocaina - gioia - tauro - droga

Trasporto auto dal Canada al Gambia, nel container non solo vetture: sequestrati kg di droga a Gioia Tauro - Il trasporto di auto dal Canada al Gambia, spesso coinvolge container con vetture e altri beni. Recentemente, a Gioia Tauro, la Polizia di Stato ha sequestrato 3 kg di cannabis indica nascosti in un container durante un controllo, evidenziando i rischi del traffico illecito.

Dagli spari in pieno giorno a Rosarno al traffico internazionale di cocaina al porto di Gioia Tauro: questo e molto altro nelle nostre Breaking News Vai su Facebook

Condannati in 25 nel processo sulla droga al porto di Gioia Tauro. Oltre 4 tonnellate di cocaina sequestrate per un valore di 800 milioni di euro.; Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro: 228 chilogrammi di cocaina. Arrestati 2 portuali - VIDEO; Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: scoperti 228 chili di droga.

Gioia Tauro, Sequestrati 193 panetti di cocaina pari a 35 milioni di euro - Nel container, su una banchina del porto di Gioia Tauro, c’erano nascosti 193 panetti zeppi di cocaina, per un peso complessivo di 228 chili che, se fossero finiti nelle piazze di spaccio italiane, av ... msn.com scrive

Sequestrati 228 chili di cocaina in porto Gioia Tauro - I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato, nel porto i Gioia Tauro, 193 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 228 chilogrammi, arrestato due portuali che stava ... Lo riporta msn.com