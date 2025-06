Mauro Pacella è il nuovo presidente di Assoferr

Assumo con onore e responsabilità questa nuova sfida, determinato a rafforzare il ruolo di Assoferr nell'innovazione e nella sostenibilità del settore ferroviario e intermodale. Con una squadra di eccellenza al mio fianco, lavorerò per consolidare le nostre strategie di crescita e rappresentanza, garantendo che le esigenze degli operatori siano ascoltate e valorizzate. Insieme, puntiamo a un futuro più efficiente e dinamico per il comparto ferroviario italiano.

Cambio ai vertici di Assoferr, Mauro Pacella nuovo presidente dell'associazione degli operatori ferroviari e intermodali. Pacella, che succede ad Armando de Girolamo, sarà coadiuvato dai tre vicepresidenti Angelo Chigioni, Vittorio Gatti e Barbara Recli, responsabili rispettivamente delle tre categorie associative degli operatori di manutenzione, operatori ferroviari e detentori di carri ferroviari. "Assumo con onore e responsabilità questa nomina sperando di fare tesoro dell'esperienza di 25 anni come segretario generale e ringraziando il presidente uscente, Armando de Girolamo, per il prezioso apporto dato in questi anni", dichiara il neopresidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net