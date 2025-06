MAURIZIO SI CONFERMA ANCORA PROTAGONISTA Golf Bologna altro trionfo per De Vito Piscicelli E il nipote Manfredi brilla nell’Audi Quattro Cup

Il primo weekend d’estate al Golf Bologna ha brillato con oltre 200 partecipanti e grandi emozioni. Maurizio De Vito Piscicelli si conferma ancora protagonista, conquistando un altro trionfo nella gara Mag-Centrale SPA, mentre il giovane Manfredi, nipote di Maurizio, illumina l’Audi Quattro Cup. Un’edizione ricca di talento e passione, che ha reso questa kermesse indimenticabile. La competizione si accende e il caldo entusiasmo continua a crescere...

Il primo fine settimana d’estate al Golf Bologna ha visto oltre 200 giocatori in campo per le competizioni in calendario. Sabato 21 Maurizio de Vito Piscicelli (nella foto) ha vinto la Mag-Centrale SPA, gara organizzata da Leonardo Acri, appassionato golfista e consigliere del circolo ci Monte San Pietro. In prima categoria Nicola Lauria (41) ha superato di misura Lamberto Menegatti al termine di un testa a testa all’ultimo putt. In seconda Fabio Ceroni (40) ha preceduto Andrea Cirillo (38) mentre in terza Luciano Godoli (43) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per il bravo Luigi Adiletta (40). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MAURIZIO SI CONFERMA ANCORA PROTAGONISTA. Golf Bologna, altro trionfo per De Vito Piscicelli. E il nipote Manfredi brilla nell’Audi Quattro Cup

