Maurizio Gasparri smaschera Conte | Ecco la verità sulle spese militari

Maurizio Gasparri smaschera Giuseppe Conte, rivelando la verità nascosta dietro la retorica pacifista dell’ex premier. Con dati concreti e riferimenti storici, il senatore di Forza Italia mette in discussione le dichiarazioni di Conte sulle spese militari, evidenziando come i fatti smentiscano le sue parole. Una critica serrata che accende il dibattito sulla vera politica di difesa del nostro Paese, lasciando gli spettatori a riflettere: chi dice il vero?

La retorica pacifista di Giuseppe Conte è stata smontata da Maurizio Gasparri. "Sulla questione delle spese, i fatti sono fatti. Quando le spese per la sanità erano molto inferiori a quelle attuali, che sono cresciute, l’allora premier Conte si è impegnato per portare al famoso 2% le spese per la Difesa ", ha spiegato il presidente dei senatori di Forza Italia intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, in programma il 26 e il 27 giugno. " C’è stato un incremento - ha detto Gasparri in Senato - con 22 schemi di decreto ministeriale nella fase tra il 2019 e il 2022, con i governi Conte, con spese di 10 miliardi, con un altro fondo di 12 miliardi e mezzo, portando a 25 miliardi le spese per la Difesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Gasparri smaschera Conte: "Ecco la verità sulle spese militari"

In un dibattito acceso, Maurizio Gasparri smaschera le incoerenze di Conte, evidenziando come l'ex premier abbia aumentato le spese militari mentre i fondi per la sanità erano più bassi.

