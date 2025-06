Matteo Ferrara e Melissa Rea il carabiniere e la fidanzata morti mentre andavano al mare

Una giornata di sole e spensieratezza si è trasformata in una tragedia improvvisa: Matteo Ferrara e Melissa Rea, due giovani innamorati, hanno perso la vita in un incidente sulla strada provinciale 81. Entrambi appena ventenni, erano pronti a trascorrere un pomeriggio di relax al mare, ma il fato ha scritto un'altra storia. Un dolore che scuote tutta la comunità e ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Una giornata di relax e divertimento al mare che si trasforma in una tragedia. Due giovani fidanzati, Matteo Ferrara e Melissa Rea, 23 anni lui e 22 lei, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri, lunedì 23 giugno, sulla strada provinciale 81 che da San Castrese, frazione di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Matteo Ferrara e Melissa Rea, il carabiniere e la fidanzata morti mentre andavano al mare

In questa notizia si parla di: ferrara - melissa - mare - matteo

Tragico schianto nel Casertano, scooter finisce fuori strada: morti il carabiniere Matteo Ferrara e la fidanzata Melissa Rea - Una giornata di dolore e sgomento scuote il casertano: due giovani vite, Matteo Ferrara e Melissa Rea, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Sessa Aurunca.

Matteo Ferrara, 23 anni, e Melissa Rea, 22 anni, sono le giovani vittime di un incidente avvenuto in provincia di Caserta. I fidanzati stavano andato al mare quando è avvenuto l'incidente ? Vai su Facebook

Matteo Ferrara e Melissa Rea, il carabiniere e la fidanzata morti mentre andavano al mare; Fidanzati morti nello schianto mentre vanno al mare: comunità sconvolta per Matteo e Melissa; Va a prendere la fidanzata in moto per andare al mare, poi l'incidente: morti Matteo Ferrara e Melissa Rea, av.

Coppia muore in incidente stradale, Matteo (23 anni) era andato a prendere la fidanzata Melissa per andare al mare - Prestava servizio alla Tenenza di San Giuliano Milanese il 23enne carabiniere Matteo Ferrara, morto con la fidanzata Melissa Rea a Sessa Aurunca (Caserta) in un tragico incidente stradale che ... Lo riporta ilmessaggero.it

Va a prendere la fidanzata in moto per andare al mare, poi l'incidente: morti Matteo Ferrara e Melissa Rea, avevano 23 e 22 anni - Le vittime sarebbero un giovane carabiniere, Matteo Ferrara di appena 23 anni insieme alla fidanzata, Melissa Rea, di ... Come scrive leggo.it