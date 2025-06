Mattarella | Investire nel futuro delle periferie

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro: investire nel futuro delle periferie è la chiave per una società più equa e prospera. Un invito che richiede azioni concrete e visione a lungo termine, come sottolineato anche da Piantedosi, che evidenzia l’impegno deciso del governo fin dall’inizio. È arrivato il momento di trasformare questa chiamata in realtà, puntando sulle periferie come motori di rinascita e sviluppo.

L'invito del Capo dello Stato, Piantedosi: "Fin dall'inizio il governo ha agito con determinazione" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mattarella: “Investire nel futuro delle periferie”

In questa notizia si parla di: mattarella - investire - periferie - invito

Mattarella, in alcune realtà le istituzioni lontane da periferie - Mattarella denuncia un allarme che riguarda da vicino il nostro Paese: nelle periferie, le istituzioni sembrano sempre più lontane, alimentando disuguaglianze e sfiducia.

Mattarella “Investire sul futuro delle periferie e promuoverne lo sviluppo” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "Investire sul futuro delle periferie e promuoverne lo sviluppo" ... Come scrive italpress.com

La sfida delle periferie urbane in italia tra disuguaglianze e abbandono istituzionale - Le periferie urbane italiane affrontano disagio sociale, marginalizzazione e carenza di servizi, con un impatto negativo sulle nuove generazioni; il presidente Sergio Mattarella richiama l’urgenza di ... Segnala gaeta.it