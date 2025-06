Matrimonio di Bezos Orlando Bloom ruba la scena a Venezia | la star è single…

In un collage di glamour e incontri esclusivi, Venezia si prepara a ospitare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, attirando l’attenzione di star internazionali come Orlando Bloom. L’attore britannico, recentemente tornato single dopo la fine della relazione con Katy Perry, sembra pronto a rubare la scena—e forse anche qualche cuore—tra le acque romantiche della laguna. Ma quali sorprese ci riserverà questa occasione da sogno? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

(Adnkronos) – Orlando Bloom è pronto a conquistare la scena – e forse qualche cuore – al matrimonio-evento di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. E le voci sono sempre più ricorrenti: l'attore britannico sarebbe tornato single, sarebbe finita la relazione con la cantante Katy Perry. Fonti vicine alla star, secondo quanto riportato dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: matrimonio - bezos - orlando - bloom

Orlando Bloom e Katy Perry sono in crisi? Lei non va al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez - Orlando Bloom e Katy Perry sono al centro di un Vesuvio di voci di crisi, alimentate dai rumors dei tabloid.

Katy Perry e Orlando Bloom in crisi? Avrebbero discusso «per colpa» di Bezos e Lauren Sanchez: il nodo del matrimonio a Venezia Vai su Facebook

Matrimonio di Bezos, occhi puntati su Orlando Bloom a Venezia: Farà il delirio; Orlando Bloom e Katy Perry sono in crisi? Lei non va al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez; Katy Perry e Orlando Bloom in crisi? La lite per colpa di Bezos e Sanchez: dal volo spaziale al matrimonio a V.

Matrimonio di Bezos, Orlando Bloom ruba la scena a Venezia: la star è single... - E le voci sono sempre più ricorrenti: l'attore brit ... Lo riporta msn.com

Orlando Bloom si prepara a brillare al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia - Orlando Bloom parteciperà al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, mentre si intensificano le voci sulla sua recente rottura con Katy Perry, segnando un possibile nuovo inizio per l'att ... Riporta ecodelcinema.com