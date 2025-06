Matrimonio di Bezos a Venezia perché gli è costato appena 3,12 euro secondo i nostri standard

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia sta attirando l’attenzione per il suo contrasto tra sfarzo e costi contenuti: solo 312 euro secondo i nostri standard. Un evento che, nonostante le cifre da capogiro stimate tra 10 e 30 milioni di euro, si rivela sorprendentemente accessibile in proporzione alla ricchezza del fondatore di Amazon. Ma cosa rende possibile questa apparente contraddizione? Scopriamolo insieme.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma dal 26 al 28 giugno a Venezia, sta facendo discutere per l’imponente macchina organizzativa e per i costi faraonici stimati tra i 10 e i 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe sembrare spropositata, ma che rapportata al patrimonio del fondatore di Amazon assume una dimensione sorprendentemente modesta. Jeff Bezos è attualmente il terzo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato da Forbes in circa 230 miliardi di dollari. Spendere 30 milioni per un evento, su questa base, equivale a circa lo 0,013% della sua ricchezza totale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it