Matrimonio Bezos cambia tutto | Venezia ha paura La decisione shock

Il matrimonio veneziano di Jeff Bezos con Lauren Sánchez si è trasformato da favola esclusiva a caso politico. La festa conclusiva della tre giorni di celebrazioni non si terrà più alla Scuola Grande della Misericordia, come inizialmente previsto, ma all’ Arsenale. Una decisione dettata dalla necessità di evitare tensioni con i residenti e le associazioni ambientaliste che hanno promesso proteste clamorose. Il colosso dell’e-commerce, insomma, ha dovuto fare un passo indietro: Venezia, almeno per una volta, ha detto no. Leggi anche: Allarme sicurezza in Italia, rafforzate le misure: ecco perché e in quale città La protesta “No Space for Bezos” cambia i piani del magnate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it