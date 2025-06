Matrimonio Bezos a Venezia Zaia | L’ostracismo non fa bene alla città

Venezia si prepara a vivere uno degli eventi più discussi dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, tra vip e proteste. La città, da sempre simbolo di cultura e apertura, si confronta con le polemiche, ma il presidente Zaia ribadisce: “Venezia accoglie tutti e non ritengo opportuno...” un ostracismo che rischia di offuscare la sua essenza di ospitalità e libertà.

Venezia, 24 giugno 2025 – Attesa per il matrimonio più atteso, tra curiosità, invitati vip e anche proteste. A tal proposito di quest'ultime, il presidente della Regione Luca Zaia a chi gli ha chiesto, durante la conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia, un commento sulle polemiche per l'imminente matrimonio di Jeff Bezos, patron di Amazon, con la giornalista Lauren Sánchez, ha voluto precisare: "Venezia accoglie tutti e non ritengo opportuno un atteggiamento di ostracismo che non fa del bene alla città. Non solo: si stima che il ritorno d'immagine per Venezia sia intorno ai 2,5 miliardi euro.